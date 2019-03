Man blaast positief na ongelukje op eigen oprit JHM

19 maart 2019

13u21 0

Een 64-jarige man uit Torhout is maandag zijn rijbewijs kwijtgespeeld voor 15 dagen na een dom ongelukje op zijn eigen oprit. D.C. wou even na 16 uur met zijn wagen van zijn oprit achteruit rijden in de Pottebezemstraat, maar had niet goed op het verkeer gelet. Hij kwam zo in aanrijding met de personenwagen van de 23-jarige V.C. uit Oostkamp. Zowel de vrouw als D.C. raakten niet gewond. Toen de politie aankwam om de nodige vaststellingen te doen, legde D.C. wel een positieve ademtest af.