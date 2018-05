Man bestolen op straat 30 mei 2018

In de Breidelstraat in Torhout is een 65-jarige man maandag bestolen op straat. Hij werd er aangesproken door een onbekende man met de vraag om geld te wisselen. De zestiger haalde daarop zijn portefeuille boven, maar merkte pas bij zijn thuiskomst dat er geld was uit gestolen. (JHM)