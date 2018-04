Maak kennis met 'Torhout Beach' 04 april 2018

02u42 0 Torhout Aan de rand van het stadspark is deze vakantie 'Torhout Beach' geopend. Dat is een initiatief van de Jeugddienst en een hotspot voor 13- tot 18-jarigen.

Bij slecht weer kan je chillen in een container, bij mooi weer staan er stoelen of kan je panna-voetbal spelen in het park. "Elke dag focussen we op iets anders", zegt jeugdconsulente Joke Sap. "Zo komen er dj's langs, kan men skaten of houden we gewoon een dagje 'strand', maar dan zonder zand."





Graffiti

Het idee is er niet zomaar gekomen, want de Jeugddienst mikt specifiek op die groep jongeren, waarvoor er anders weinig evenementen zijn. Vandaag kunnen jongeren op Torhout Beach terecht voor graffiti (tussen 13 en 16 uur), morgen gaat de Jeugddienst naar het Olympiabad om er te zwemmen en te genieten van de wellness. (BHT)