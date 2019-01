Lottowinnaar 2,5 miljoen euro rijker in 't Gazetje Bart Huysentruyt

18 januari 2019

17u37 0 Torhout Krantenwinkel ‘t Gazetje in de Rijselstraat in Torhout heeft op kerstavond 24 december 2018 een speler 2,5 miljoen euro rijker gemaakt.

Het winnend biljet werd bij de krantenwinkel gevalideerd. Wie de winnaar is, blijft een goedbewaard geheim. “We weten niet wie het biljet heeft gekocht, want de winnaar is meteen naar het hoofdkantoor van de Nationale Loterij in Brussel getrokken”, zegt uitbater Geert Vanwildemeersch. “Het is niet de eerste keer dat we een Lottowinnaar hebben. We baten deze krantenzaak nu twintig jaar uit en hebben in het verleden ook al winnaars van 2 miljoen euro en 1,5 miljoen euro gekend.”