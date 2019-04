Liefst 567 hardrijders betrapt in 1 week in Torhout Jelle Houwen

17 april 2019

14u37 0

De lokale politie van Kouter hield vorige week enkele snelheidscontroles op het grondgebied van Torhout en de resultaten daarvan zijn onthutsend. In totaal werden liefst 567 hardrijders betrapt op 1 week tijd. Er werden controles gehouden op de Rijksweg ter hoogte van Sint-Henricus en daar werden 350 bestuurders betrapt die te snel reden. In de Kortemarkstraat in Torhout ging het dan weer om 217 overtreders in een week tijd. Ook deze week en later worden er nog snelheidscontroles gehouden.