Lichtgewonde na botsing 07 augustus 2018

In de Landstraat in Torhout raakte de 93-jarige G.V. uit Torhout zondagavond lichtgewond bij een verkeersongeval. De bejaarde man kwam in botsing met de wagen van de 44-jarige S.D. uit Torhout. De bejaarde man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.





(JHM)