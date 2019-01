Lichtgewonde bij ongeval met Lijnbus JHM

11 januari 2019

16u34 0 Torhout Bij een ongeval met een bus van De Lijn is vrijdagochtend een lichtgewonde gevallen in de Kortemarkstraat in Torhout.

De 70-jarige Lijnbuschauffeur P.D. uit Zonnebeke was met zijn bus onderweg en wilde een geparkeerde wagen voorbijrijden. Daarbij week hij teveel uit naar de linkerzijde en kwam daar in botsing met de wagen van de 65-jarige R.V. uit Kortemark. Haar wagen werd door de klap achteruit geduwd en kwam tot stilstand tegen de haag van een woning. Ook de wagen van de 42-jarige S.D. uit Torhout deelde bij het ongeval in de brokken. R.V. raakte bij het ongeval lichtgewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.