Lichtgewonde bij botsing 05 mei 2018

Bij een verkeersongeval tussen twee personenwagens in de Sparappelstraat in Torhout is gisterenochtend een jongeman lichtgewond geraakt.





Het ongeval gebeurde om 8 uur toen de auto's van de 58-jarige D.V. en de 18-jarige T.C., beiden uit Torhout, botsten ter hoogte van het kruispunt met de Zeeweg. T.C. moest naar het ziekenhuis worden gebracht.





(JHM)