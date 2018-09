Levenslang rijverbod en toch weer betrapt onder invloed 05 september 2018

De 23-jarige D.D. uit Torhout werd gisterenochtend om 6 uur betrapt toen hij achter het stuur zat van een wagen in de Ganzevijverstraat in Torhout. De man heeft al een levenslang rijverbod lopen na eerdere overtredingen, en hij was ook deze keer in het bezit van drugs. Hij legde bovendien ook een positieve speekseltest af. Er werd een dokter gevorderd die een bloedproef kwam afnemen. De wagen van D.D. werd in beslag genomen en getakeld. (JHM)