Leerlingen houtbewerking leggen terras aan op Amazoneplein 18 mei 2018

02u42 0 Torhout Het vernieuwde Amazoneplein in de wijk Torhout-Oost gaat volgende week zondag 27 mei eindelijk terug open. En dat na ruim 9 maanden werken.

Maar veel bewoners zijn bezorgd, want het plein lijkt nog steeds op een werf en de werkzaamheden zijn nog volop bezig. "Dit kan toch nooit op tijd klaar zijn?", klinkt het. "Op het voetbalplein staat nog steeds geen gras, de wandelpaden zijn zompig en je zakt er in en er wordt nog steeds gewerkt aan het terras rond het waterbekken. Er nu passeren is absoluut niet leuk, want er wordt nog dagelijks gewerkt."





Inhaalbeweging

Sommigen dreven het zelfs nog verder en stuurden mails naar de stad. Die sust echter. "Alles komt op tijd in orde", zegt schepen Elsie Desmet. "De werken hebben inderdaad wat vertraging opgelopen door het slechte weer, vooral in de winter. Maar nu is er een inhaalbeweging: het houten terras en de houten vlonderpaden worden nu volop aangelegd. Daar ontfermen de leerlingen van houtbewerking van zowel de Eureka school als het VTI zich over. Gemeentearbeiders ontfermen zich nog over de laatste werken en het groenonderhoud. En ook het gras op het voetbalveld is intussen ingezaaid. Dat heeft natuurlijk wel wat tijd nodig. Ik verzeker iedereen: het komt op tijd in orde en het zal mooi zijn."





Iedereen kan op zondag 27 mei het plein feestelijk openen tijdens Feest in't Groen. De festiviteiten vinden plaats van 13 tot 18 uur. (JHM)