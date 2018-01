Landbouwer ziet verreiker in vlammen opgaan 02u43 0 Jelle Houwen Torhout De 46-jarige Hans Van Reybrouck uit de Oude Wijnendalestraat in Wijnendale-Torhout liep woensdagavond de schrik van zijn leven op.

Hij was met zijn verreiker, een kraanmachine met uitschuifbare arm, aan het rijden in de Heidestraat vlakbij, nadat hij een opdracht had uitgevoerd.





Toen hij rond 19 uur huiswaarts reed merkte hij plots vuur op uit de motor van de verreiker. Hij kon zelf vlug ontsnappen en probeerde met passanten nog het vuur te blussen. Dat mislukte waarna de inmiddels opgetrommelde brandweer het overnam. Het vuur kon snel geblust worden maar de verreiker, die Hans vier jaar geleden nieuw kocht en dus nog in uitstekende staat was, brandde wel volledig uit. Een flinke aderlating, want een nieuwe verreiker kost al gauw zo'n 30.000 euro.





De oorzaak ligt allicht bij een kortsluiting. (JHM)