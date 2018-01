Land of Love mikt op 6.000 fuifgangers 26 januari 2018

02u45 0

Het Torhoutse dancefestival Land of Love, dat op 25 augustus aan de tweede editie toe is, mikt op de helft meer bezoekers dan vorig jaar. Voor de eerste editie gingen de 4.000 beschikbare kaarten allemaal de deur uit. Komende zomer kunnen er 6.000 danceliefhebbers binnen. Land of Love kiest zoals bekend voor een andere weide nabij voetbalveld De Verloren Kost in Wijnendale. Op de affiche staan al zeker Sem Thomasson, bekend van Qmusic, Mr. T, Double U Jay, Phi Phi en Akyra. Het thema is 'arce amorum', een droomwereld waarin alles mogelijk lijkt, maar waarin vooral de liefde de bovenhand heeft. Net als vorig jaar vindt de dag na het festival een familiedag plaats op de terreinen. De ticketverkoop start op woensdag 7 februari om 18 uur. Er vroeg bij zijn, is de boodschap. De 'early bird'-tickets kosten 25 euro. (BHT)