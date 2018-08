Land of Love is alweer uitverkocht ONDANKS UITBREIDING DANCEFESTIVAL TOT 6.000 BEZOEKERS BART HUYSENTRUYT

23 augustus 2018

02u25 0 Torhout Een immens kasteel als podium is de blikvanger van de tweede editie van Land of Love. Voor het dancefestival gingen zo goed als alle 6.000 kaartjes de deur uit. Ook de locatie is nieuw. "We blijven trouw aan ons rockpubliek met een aparte tent", zegt organisator Frederick Muys.

Vorig jaar was Land of Love verantwoordelijk voor de grote comeback van de Rock Torhout-weide op 't Hoge. Dit keer kiezen de organisatoren voor de Steenveldstraat, naast kerkhof De Warande als locatie. "Op logistiek vlak is dit een betere keuze", verklaart organisator Frederick Muys. "Hier kunnen we twee aparte ingangen creëren: één voor publiek en één voor gasten en crew. Dat maakt het iets eenvoudiger. Het terrein is perfect rechthoekig en is makkelijk bereikbaar."





De eerste editie, toen met 4.000 danceliefhebbers, was meteen uitverkocht. Dit jaar is de capaciteit met de helft vergroot en wéér is Land of Love nog voor de start uitverkocht.





Sterk huwelijk

"Dat doet heel veel deugd en neemt een pak stress weg", vindt Muys. "Het toont ook aan dat mensen zich vorig jaar geamuseerd hebben en graag terugkomen. Door veel te investeren in beleving, willen we hen graag aan ons binden. Zo is er dit jaar extra acrobatie en komen bezoekers toe via een lange laan, tussen de feeëriek aangeklede bomen." Op het terrein van drie hectare groot staan verschillende tenten, die bij slecht weer voor soelaas kunnen zorgen. Zo is de retrotent zowat verdubbeld en werd ook de aparte rocktent groter. "Torhout en rockmuziek: dat blijft een sterk huwelijk", vindt Frederick Muys. "Dat zie je ook aan de gemiddelde leeftijd van onze bezoekers. Die zijn tussen de 35 en 40 jaar oud. We willen daaraan tegemoet komen. Dit jaar vinden er zelfs twee live-optredens plaats. DJ Tône komt er afsluiten." Betalen met cash geld kan nog slechts aan één kassa. In het toegangsbandje zit een chip, waarmee je aan drank of eten kan geraken. Land of Love rekent op 240 vrijwilligers. Aan de opbouw is twee weken gewerkt. "Natuurlijk hopen we dat de weergoden ons een beetje goedgezind zijn, want dat is nog een vraagteken", zegt Muys. "Als het echt heel zompig wordt, moeten we de voorziene parking in de Steenveldstraat sluiten en kunnen bezoekers parkeren aan Infrax. Er zijn ook shuttles voorzien vanaf zaal De Mast die bezoekers tot aan de festivalsite en terug brengen." Wie nog kaarten wil, moet snel zijn. Er zijn nog een kleine 100 kaarten beschikbaar.