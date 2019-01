Land of Love breidt wéér uit: 7.500 bezoekers welkom Bart Huysentruyt

25 januari 2019

04u00 0 Torhout Het dancefestival Land of Love breidt het aantal beschikbare tickets dit jaar uit van 6.000 naar 7.500.

Na twee succesvolle en uitverkochte edities wordt de weide langs de Steenveldstraat in Wijnendale weer groter. De derde editie vernieuwt met nu vier indoorpodia. De Retro-tent wordt weer groter, net als de Rock-tent. Die laatste blijft heel populair bij de Torhoutse bezoekers met heimwee naar het rijke rockverleden. Op het hoofdpodium kondigt de organisatie “grote nationale en internationale namen” aan. “Het thema is ‘Pandora’s box”, zegt organisator Frederick Muys. “Wie de mythe kent, weet dat de doos van Pandora beter gesloten blijft. Maar wat er gebeurt als ze toch geopend wordt, zal de bezoeker op 31 augustus live in Torhout kunnen zien.”

De ticketprijs gaat wel omhoog: van 40 naar 45 euro. “Maar dat gaan we compenseren door de toiletten gratis te maken en ook de prijs van de drankbonnen niet te verhogen”, zegt Muys. “Bovendien stappen we af van het cashless-systeem. Dat zorgde vorig jaar voor wat ergernis. Dit jaar werken we weer met bonnetjes.”

De voorverkoop start op woensdag 6 februari om 18 uur. Wie zo’n ‘early bird’-ticket kan bemachtigen, betaalt 35 euro. Vorig jaar duurde het amper enkele minuten vooraleer die tickets de deur uit waren. De ‘golden tickets’ voor vips kosten 130 euro. Meer info binnenkort op www.landoflove.be.