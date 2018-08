Kunstgras in stedelijk stadion 25 augustus 2018

Het natuurgrasveld in het stedelijk sportstadion van Torhout is omgevormd tot een kunstgrasveld. De firma Sportinfrabouw nv bouwde het veld om. De kostprijs bedraagt ruim een half miljoen euro. Het natuurgrasveld van 106 op 66 meter is een volwaardig competitieveld waarop ook trainingen plaatsvinden. Onder kunstgrastapijt zit een 40 centimeter dikke opbouw: drainage, grof steenpuin, fijnere lavakorrels, zand, een worteldoek en een schokdempende mat. Het kunstgrastapijt zelf is opgevuld met een laag zand voor de stabiliteit en een laag kurkkorrels die het speelcomfort ten goede komen. Ballenvangers moeten ervoor zorgen dat de voetballen zo min mogelijk over de omheining belanden. Beide voetbalclubs, Torhout 1992 KM en SK Torhout, zullen op dit terrein spelen. Ook de Torhoutse scholen kunnen er overdag terecht. (BHT)