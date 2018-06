Kruiwagen vol tuinmateriaal weg 12 juni 2018

02u34 0

In de Smissestraat in Wijnendale bij Torhout hebben dieven gisteren een kruiwagen vol tuinmateriaal gestolen die op de oprit van een woning stond. In de kruiwagen zaten een bosmaaier, drie harken, twee drietanders en een kantsnijder. (JHM)