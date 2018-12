Krassen in bestelwagen getrokken JHM

03 december 2018

In de Stationsstraat in Torhout werd deze ochtend rond 7 uur een geval van vandalisme vastgesteld. Een onbekende vandaal trok er met een voorwerp krassen in het koetswerk van een geparkeerde bestelwagen. De krassen werden getrokken aan de passagierszijde. De vandaal is onbekend en de politie stelde een PV op.