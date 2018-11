Kop-staartbotsing 27 november 2018

02u26 0

Op de Noordlaan in Torhout is gisterochtend rond 8 uur een kop-staartbotsing met twee wagens gebeurd. Die stonden aan te schuiven voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de Aartrijkestraat. De twee bestuursters liepen geen verwondingen op en de schade aan beide auto's was beperkt. (JHM)