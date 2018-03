Kop-staartbotsing op E403 09 maart 2018

Op de E403 in de richting van Brugge is gisterenochtend rond 7.30 uur een kop-staartbotsing gebeurd op de linkerrijstrook. Er vielen bij het ongeval geen gewonden, maar verscheidene auto's liepen wel schade op. Door het ongeval was er een tijdlang sterke verkeershinder en file vanaf Lichtervelde. Na een uur was het ongeval afgehandeld.





(JHM)