Kop-staartbotsing in Rijselstraat 07 mei 2018

02u33 0

In de Rijselstraat in Torhout is het zaterdag tot een kop-staartbotsing gekomen tussen twee personenwagens ter hoogte van het kruispunt met de Kortemarkstraat. De 82-jarige G.B uit Torhout reed met zijn auto achteraan in op de wagen van de 56-jarige E.T. Er vielen bij het ongeval geen gewonden, maar de wagens moesten wel getakeld worden. (JHM)