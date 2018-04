Kookvuur nog aan: brandweer moet twee keer uitrukken 16 april 2018

02u26 0

De brandweer is zaterdag in de regio Oostkust twee keer uitgerukt omdat er iets op de kookplaats was blijven staan. In een appartementsgebouw in de Burg in Torhout brak er rond 13 uur brand uit. Er was heel wat rook en de brandweer ging onmiddellijk ter plaatse. Het bleek om een brandende keukenvod op een kookplaat te gaan. De brandweer kreeg de situatie meteen onder controle. Schade was er niet. Ook voor een brandje in de Zinderdreef in Uitkerke, een deelgemeente van Blankenberge, moest de brandweer zaterdag uitrukken. Daar was de bewoner vergeten een pot van het kookfornuis te halen. Ook daar was de situatie meteen onder controle. (BBO)