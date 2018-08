Koninklijke Auto Moto Club Eendracht houdt trial 25 augustus 2018

De Koninklijke Auto Moto Club Eendracht Torhout organiseert vandaag en morgen voor de achtentwintigste keer al het tweedaagse motor- en fietsevenement Trial van de Kleigroeve. Het kruim van de Belgische trialbeoefenaars zal er aanwezig zijn, maar ook bekende noorderburen en Franse en Engelse piloten. "De kleigroeve biedt enorme mogelijkheden voor volwaardige trial van hoog niveau. Nergens anders in Vlaanderen tref je dergelijk terrein aan, zodat het de naam 'Trialklassieker van Vlaanderen' meekreeg met faam tot buiten de landsgrenzen", zegt voorzitter Philippe Damiens, die met zijn leden maanden bezig was aan de voorbereiding van het terrein. Dit jaar worden de wedstrijden op het hoogste niveau nog moeilijker gemaakt. De wedstrijddagen op zaterdag en zondag starten telkens om 11 uur en er wordt gereden in 12 zones. De wedstrijden tellen mee voor het Open Kampioenschap van Vlaanderen. Voor de allerkleinsten zijn aparte zones waar ze zich kunnen uitleven met hun trialfiets of -motor onder begeleiding van ervaren clubmensen. Toeschouwers mogen gratis kijken naar de wedstrijden. (DJP)