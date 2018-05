Koning bezoekt Scholengroep 08 mei 2018

Koning Filip bezoekt op dinsdag 15 mei de Scholengroep Sint-Rembert in Torhout. Hij combineert dat met een bezoek aan het bedrijf Greenyard Frozen in Westrozebeke. Beide zetten zich in voor een goede koppeling tussen school en bedrijfsleven, met speciale aandacht voor de landbouwsector en de voedingsindustrie. Ze nemen vanaf volgend schooljaar deel aan duaal leren. In de Scholengroep Sint-Rembert verkent de koning de vernieuwde centrumcampus. Met meer dan 3.600 leerlingen is die campus de grootste van West-Vlaanderen. (BHT)