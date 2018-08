Komt Open Vld toch nog op? 23 augustus 2018

02u31 0

Er zijn plannen om toch een kieslijst in te dienen bij Open Vld in Torhout. De partij, momenteel met één zitje in de gemeenteraad, leek geen lijst in te dienen voor oktober, maar achter de schermen is een groep Torhoutenaren toch in actie geschoten. "We moesten in de media vernemen dat er geen lijst van Open Vld zou komen", zegt Ilja Wostyn, zoon van voormalig voorzitter en mosterdmaker Piet Wostyn. "Als lid vind ik dat niet kunnen. Daarom hebben we zowel de nationale als provinciale afdeling gecontacteerd met de vraag om toch een lijst te mogen samenstellen. Ze waren heel enthousiast." De komende weken wil Wostyn een volledige lijst bij elkaar hebben. Mogelijk wordt hij dan de lijsttrekker. (BHT)