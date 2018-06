Kom woensdag bloed geven en krijg lekker bolletje ijs 23 juni 2018

Wie op woensdag 27 juni of woensdag 4 juli tussen 16 en 20 uur bloed komt geven in de brandweerkazerne in Torhout, krijgt daar voor de gelegenheid een extraatje voor terug. Iedereen die komt, krijgt een vers geschept ijsje met keuze tussen de smaken vanille, aardbei of mokka. "We zien dat er minder donoren zijn in juni en juli door examens en vakantie. Daarom doen we dit extraatje", zegt Rita Dewulf. (BHT)