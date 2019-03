Koarle voor Hugo Biddelo, sportprestatie voor Kris Coddens Bart Huysentruyt

19 maart 2019

09u29 0 Torhout In zaal De Mast in Torhout zijn de jaarlijkse sportprijzen verdeeld.

De nieuwe formule beloonde drie winnaars: jeugd, sportprestatie en sportverdienste. Bij de jeugd ging Maité Beernaert van Houtland Atletiekclub met de oppergaai aan de haal. Qua sportprestatie stak Kris Coddens van het Atom 6 Triathlon Team erbovenuit. Coddens is al jaren de beste sportman in Torhout. Tot slot was er ook een trofee voor sportverdienste. De ‘Koarle’, genoemd naar Karel van Wijnendale die de Ronde van Vlaanderen mee hielp opstarten, gaat naar Hugo Biddelo van de Sint-Sebastiaansgilde.