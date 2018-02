Klaas Vantornout neemt afscheid van fans SUPPORTERS VERRASSEN VELDRIJDER MET ONVERWACHT FEEST BART HUYSENTRUYT

26 februari 2018

02u44 0 Torhout Met een onverwacht afscheidsfeest in café Paviljoen in Torhout heeft de supportersclub van Klaas Vantornout hun favoriete wielrenner gepast uitgewuifd. De tweevoudig Belgisch kampioen veldrijden hing zijn fiets er letterlijk aan de haak. Een emotioneel moment voor veel supporters: "We zijn één grote familie geworden", zegt supporter Maaike Crombez.

Twee keer Belgisch kampioen, twee keer vice-wereldkampioen en een pak overwinningen: het palmares van Klaas Vantornout (35) mag er zijn. In Oostmalle sloot hij gisteren zijn carrière af. Er komt geen extra crossjaar bij. "Een dubbel gevoel", reageerde de renner achteraf. "Enerzijds ben ik opgelucht dat het voorbij is, want het was aanmodderen die laatste weken. Maar het voelt ook raar: dit is een hele mooie periode uit mijn leven die ik afsluit."





Laatste feestje

In café Paviljoen in Torhout verzamelde de supportersclub van Vantornout gisteravond voor nog een laatste feestje. Niet te vergelijken natuurlijk met de twee feesten na een Belgische titel, maar wel onvergetelijk. "We gaan Klaas missen", zegt supporter Maaike Crombez. "Ik volg hem sinds 2005, toen hij profrenner werd. Onze families kennen elkaar en het was logisch om nadien vaak naar de crossen te gaan kijken. In zijn topperiode, tegen Sven Nys en anderen, werden we wel eens scheef bekeken als supporters van Klaas. Maar dat smeedde eigenlijk een ongelooflijke band tussen ons. We zijn één grote familie geworden."





De supportersclub houdt na dit seizoen logischerwijs op te bestaan. "Maar we gaan zeker nog met een aantal mensen naar de cross", zeggen Marcel Deboodt (73) en Annie Claeys (70), ook supporters van het eerste uur. "We gaan als vrienden kijken en supporteren allemaal straks voor iemand anders. Het maakt niet uit voor wie: zolang het maar gezellig is."





Huwelijk

Ook voor Klaas' ouders Daniël en Francine Ide wordt het wennen: "Het is een heerlijke periode geweest. We zijn altijd met veel plezier naar de wedstrijden van Klaas komen kijken. Hij zal wel iets vinden om zich, na zijn wielercarrière, volledig op te focussen." Vantornout zelf weet nog niet precies wat hij straks gaat doen. "Ik denk dat ik even wat rust heb verdiend. Daarna zien we wel."





De wielrenner kan zich in elk geval concentreren op 19 mei, want dan stapt hij in het huwelijksbootje met zijn vriendin Annelies Van Sterthem.