Kiwanis stuurt honderd kinderen op sportweek 17 april 2018

Honderd kinderen tussen 8 en 12 jaar beleefden in de eerste week van de paasvakantie een sportweek in J-Club in De Panne, dankzij Kiwanis Torhout-Houtland. Kiwanis West-Vlaanderen organiseert al 27 jaar sportkampen voor West-Vlaamse kinderen voor een wie een sportkamp financieel moeilijk haalbaar is. De kinderen genoten van de activiteiten op en rond het domein. Dans, basketbal, volleybal, boogschieten en muurklimmen kennen voor de kinderen geen geheimen meer. Kiwanis investeerde in het kamp zo'n 40.000 euro.





(BHT)