Kindjes betrokken bij ongeval 20 maart 2018

In de Korenbloemstraat in Torhout raakten twee kindjes zondagmiddag betrokken bij een ongeval. De jongetjes van 3 en 5 jaar oud zaten als passagiers in de wagen van de 34-jarige K.V. uit Oostkamp die frontaal in botsing kwam met de 22-jarige L.L. uit Zedelgem, nadat die laatste om ongekende redens plots van haar rijbaan afweek. De wagen van K.V. belandde door de klap op de zijkant. Zowel zijzelf als de twee jongetjes raakten niet gewond maar gingen toch voor een medische check-up naar het ziekenhuis. (JHM)