Kinderen Ten Parke vragen aandacht voor fietsstraat Bart Huysentruyt

15 januari 2019

10u09 2 Torhout De leerlingenraad van basisschool Ten Parke in Torhout hebben dinsdagvoormiddag extra aandacht gevraagd voor de fietsstraat.

In de gemeenteraad van 17 september 2018 werd de nieuwe fietsstraat in een gedeelte van de Zwevezelestraat goedgekeurd. Om onze fietsstraten duidelijk aan te geven, zijn ondertussen thermoplastische wegmarkeringen aangebracht in zowel de Zwevezelestraat als in de Sint-Jozefstraat.

“We merken in de praktijk dat veel chauffeurs nog niet goed snappen wat de bedoeling is", zegt schepen Elsie Desmet (CD&V). “Daarom zijn de wegmarkeringen een extra hulpmiddel. Het invoeren van de fietsstraat heeft als gevolg dat fietsers de helft van de rechterzijde van de rijbaan mogen gebruiken. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat maar mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid in een fietsstraat mag nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.” De leerlingen van Ten Parke deelden flyers uit met informatie over de reglementering in de fietsstraat.