Kinderen ontwerpen speelplein in domein d'Aertrycke 30 augustus 2018

02u29 0 Torhout Provinciedomein d'Aertrycke in Torhout beschikt sinds kort een nieuw speelterrein.

In het verleden was er voor kinderen niet zo veel te beleven op het 58 hectare grote domein. Het speelterrein bestaat uit een avontuurlijk parcours tussen de bomen met klim- en klautertoestellen, hangmatten, klimnetten en een stammen-mikado. Het is ontworpen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. "Dit is een van de initiatieven die we nemen om het domein aantrekkelijker te maken voor het publiek", zegt gedeputeerde Guido Decorte (CD&V), die er 30.000 euro voor uittrok. "In maart hebben we, samen met de stad Torhout, al een speelbos van 2 hectare aangeplant. Er komen ook betere wandelpaden en het autoverkeer op het domein wordt beperkt. We bekijken momenteel of we het domein ook voor fietsers en wandelaars nog beter bereikbaar kunnen maken."





De provincie kocht het domein in 2012. Ook het kasteel en het poortgebouwencomplex met hoeve en cafetaria is eigendom van West-Vlaanderen. d'Aertrycke is, na de provinciedomeinen Tillegembos, Lippensgoed-Bulskampveld en Sterrebos, het vierde grote kasteeldomein in handen van de provincie. (BHT)