Kinderen ongedeerd na botsing 10 augustus 2018

Twee meisjes van 9 en 13 jaar oud zijn gisterenochtend ongedeerd gebleven bij ongeval tussen een bromfiets en een wagen. De aanrijding gebeurde om 10.40 uur in de Noordlaan. De meisjes zaten in de wagen van de 38-jarige V.V. uit Torhout die ter hoogte van de Industrielaan in botsing kwam met de 53-jarige bromfietsster M.L. uit Zedelgem. Die vrouw moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. (JHM)