Kinderen helpen speelbos aanplanten 05 maart 2018

02u23 0

In het provinciedomein d'Aertrycke in Torhout is zaterdag gestart met de aanplanting van de eerste 1.200 bomen voor een speelbos. Ouders en kinderen kwamen massaal af om mee te helpen. Dat de temperatuur richting 6 graden fietste en ook de zon tevoorschijn kwam, hielp de spieren opwarmen. "Het gaat om de eerste dertig are van de in totaal twee hectare speelbos dat moet worden aangeplant met jonge beuken, eiken en hazelaars", zegt schepen van Groen Elsie Desmet (CD&V). "Er zijn nog geen definitieve plannen van hoe dat speelbos eruit moet zien. Kinderen konden in een ludiek stemkantoor hun voorkeur uitspreken." (BHT)