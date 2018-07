Kinderdorp en flashmob op Markt 17 juli 2018

De Markt van Torhout verandert op zaterdag 21 juli, de nationale feestdag, tussen 13 en 18 uur in een kinderdorp.





Het wordt een plek vol springkastelen, met ook dansinitiaties voor kinderen tussen 14 en 17 uur. Dansschool Inner Motion doet als apotheose om 17.30 uur een flashmob met 100 mensen.





Daarna zijn er nog een dansact en salsa-initiatie. Om 19 uur mag iedereen feesten, want dan draait dj Benny Boens tot 22 uur plaatjes op de Markt. (BHT)