Kilometerslange file op E403 na botsing tussen vrachtwagens, MUG-heli landt in weide JHM

05 april 2019

11u22 0 Torhout Op de E403 in Torhout staat er vrijdagochtend een kilometerslange file die reikt tot in Lichtervelde na een verkeersongeval rond 10.30 uur.

Ter hoogte van het afrittencomplex van Torhout in de richting van Brugge reed een lichte vrachtauto achteraan in op een vrachtwagen met aanhangwagen. De klap was zwaar. De rechter voorzijde van de lichte vrachtauto werd volledig ingeduwd aan de cabine en ook het glas brak. De brandweer werd niet opgeroepen voor een bevrijding van de inzittenden. Het is onduidelijk of er een of twee inzittenden in de lichte vrachtauto zaten maar een van hen had in ieder geval dringende medische hulpverlening nodig. Zijn toestand bleek ernstig te zijn. Daarom werd de MUG-heli de lucht ingestuurd en de piloot landde in een weide naast de snelweg. De MUG-arts moest daarna nog even door de weide gaan, over een afsluiting en een vangrail klimmen om zo de snelweg een stuk over te steken om bij het slachtoffer te raken. Die kreeg lange tijd verzorging ter plaatse. Het slachtoffer werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de linkerrijstrook volledig versperd en kon het verkeer maar erg moeizaam passeren. Dat leidde al snel tot een gigantische file. Pas rond 11.30 uur kon gestart worden met de takelwerken.