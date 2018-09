Kiezelstenen op rijbaan 07 september 2018

02u25 0

In de Pottebezemstraat in Torhout merkte een passant dinsdagavond op dat er een hoeveelheid kiezelstenen op de rijbaan lag. Hoe die daar terecht zijn gekomen of wie die verloren is werd niet duidelijk. De politie verwittigde de brandweer die de stenen van de weg kwam ruimen. (JHM)