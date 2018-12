Kapsalon zeker week dicht na brand: “echte ramp met deze dagen” Zaakvoerders Jan en Laura erg aangeslagen na zolderbrand Jelle Houwen

03 december 2018

16u45 0 Torhout Het bekende kapsalon ’t Kappershuis op de Markt in Torhout moet minstens een week de deuren sluiten na een brand afgelopen weekend. Die woedde weliswaar op de zolder maar veroorzaakte ook schade binnen. “Net in de drukste periode van het jaar verplicht sluiten, dat is een regelrechte ramp”, zucht Jan Deknock (49).

De brand in het kapsalon brak zaterdagavond rond 18.30 uur uit. Het kapsalon was op dat ogenblik net een half uur gesloten. Voorbijgangers merkten opeens rook op die uit de zolderverdieping van het huis opsteeg. De brandweer werd gebeld die ondanks het jaarlijkse Barbarafeest snel ter plaatse was. De brand ging toen al gepaard met een hevige rookontwikkeling. Uiteindelijk was het vuur vrij snel onder controle en kon er verhinderd worden dat de brand oversloeg naar de aanpalende daken. De brand zelf bleef voornamelijk beperkt tot de zolderverdieping maar toch is er ook aanzienlijke schade op de onder gelegen ruimtes.

Plafond dreigt in te storten

“Op de eerste verdieping is een keuken en een zitruimte geïnstalleerd voor het personeel”, zucht zaakvoerder Jan Deknock (49) , die de zaak samen met Laura Tempelaere runt. In de zaak zijn 4 kappers actief. “Die ruimte zit volledig onder het roet en ook daar is veel schade. En door het vele bluswater is er ook aanzienlijke schade in het kapsalon zelf. Daar is het plafond door het extra gewicht gebarsten en er bestaat altijd het gevaar dat die dreigt in te storten. Dus minstens uit veiligheidsoverwegingen en tot de opruimwerken moeten we de zaak sluiten. Dinsdag voert men een expertise uit en pas dan weten we waar we aan toe zijn. Maar nu al is zeker dat we de ganse week zullen moeten sluiten. En dan durf ik me nog niet uit te spreken over wanneer we wél weer kunnen openen”, zucht Jan.

Echte ramp

De brand valt net in de drukste periode van het jaar voor kappers. “De maand december is van levensbelang voor élke kapper, dus dit is een echte ramp”, zucht Jan. “Eerlijk: ik weet echt niet meer waar mijn hoofd staat. Iedereen is erg aangeslagen en er volgt een hele regeling met allerlei diensten, zoals ook de RVA. Wij werken zonder boekingen maar gegarandeerd zou het hier heel druk zijn. Als blijkt dat we langer zullen moeten sluiten kunnen er eventueel enkele klanten naar het kapsalon van mijn vrouw. Maar dat moet haalbaar zijn ook en is een noodoplossing, want mijn vrouw werkt er alleen. Op dit moment weet ik het even niet meer en moeten we lijdzaam wat afwachten.” Wat de brand veroorzaakt heeft is niet duidelijk, al staat het vast dat ze een accidentele oorzaak kende. “We hadden zaterdag op de zolder voorbereidende werken gedaan voor de kerstversiering, maar daar kwam geen stroom bij te pas. Élk jaar maken we van die versiering een echt thema. Dus ook wij tasten in het duister over de oorzaak van de brand.”