Kapsalon moet week sluiten na zolderbrand Mathias Mariën

03 december 2018

Op de Markt van Torhout is zaterdagavond even na 18 uur brand ontstaan op de zolderverdieping van kapsalon 't Kappershuis. Voorbijgangers merkten de rookontwikkeling op en alarmeerden de hulpdiensten. De schade aan de bovenste verdieping is aanzienlijk. Het kapsalon liep eveneens schade op en moet een week de deuren sluiten. Een tegenvaller voor de zaakvoerders net voor de feestdagen.

De brandweer snelde meteen na de meldingen ter plaatse en bestreed het vuur via het dak. Daarvoor moesten heel wat dakpannen verwijderd worden. Uiteindelijk was de brand relatief snel onder controle. "De oorzaak is nog niet duidelijk", klinkt het bij de brandweer van Torhout. Uiteindelijk raakte niemand gewond. Het kapsalon liep vooral rook- en waterschade op. Vooral het plafond deelde in de klappen. Opvallend: net zaterdagavond vierde het Torhoutse brandweerkorps het jaarlijkse Barbarafeest. "Maar wij blijven natuurlijk steeds paraat", klinkt het nog.