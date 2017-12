Kanaries gestolen bij Freddy (bis) 02u31 0 Foto SDVO Freddy bij z'n lege vogelkooi in zijn tuin.

Het zit vogelkweker Freddy Denoo (53) uit de Keurvorstenstraat in Torhout niet mee. Bijna een jaar nadat 18 kanaries verdwenen uit zijn vogelkooi, werden begin deze week opnieuw 30 van de vogels gestolen. "Ik kon het bijna niet geloven, toen ik het ontdekte", vertelt de vijftiger die al van kindsbeen af een enorme vogelliefhebber is. "Na de diefstal in januari dit jaar heb ik quasi meteen nieuwe vogels gekocht. Het ging om 18 Vlaamse en 12 Italiaanse kanaries. Ik betaalde er bijna 3.000 euro voor." Freddy lag lang in het ziekenhuis na enkele zware operaties. De tweede diefstal in een jaar tijd doet hem veel pijn. "Ik ben nog maar net terug thuis na mijn opname en dan overkomt me dit. Ik kweek al vier jaar kanariepietjes en hield me elke dag met mijn vogeltjes bezig. Wellicht zal ik ze nooit meer terugzien." De politie Kouter kwam ter plaatse de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart. Van de dader(s) is voorlopig geen spoor. "Ook ik heb geen idee wie me dit zou willen aandoen", zucht Freddy. "Twee keer in een jaar tijd bestolen worden... Ik doe toch niemand kwaad?" (SDVO)