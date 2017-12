Julia Meulemeester blaast 104 kaarsen uit 02u42 0 Foto Bart Huysentruyt Julia Meulemeester.

Weer feest voor Julia Meulemeester, want de kranige dame blies gisteren 104 kaarsen uit.





Julia is een kerstkindje en werd op 25 december 1913 in Ruddervoorde geboren.





Vroeger woonde Julia in de Torhoutsestraat. Nu verblijft ze al vier jaar in woonzorgcentrum Ter Luchte. Ze was altijd huisvrouw. Julia was gehuwd met Michael Maes, die in 1996 gestorven is. Samen hadden ze vijf zonen: drie daarvan zijn intussen overleden.





Ze heeft zeven kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen. Ze vult haar dagen met lezen en tv kijken en houdt van de landschappen die ze ziet tijdens wielerwedstrijden. (BHT)