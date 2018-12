Jongste burgemeester (35) nu ook officieel in functie Kristof Audenaert laat kabinet-Crevits schieten en wordt voltijds burgemeester Bart Huysentruyt

19 december 2018

14u37 0 Torhout In de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé heeft Kristof Audenaert (35) woensdag de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Torhout. Hij is de jongste van de regio. De voorbije jaren was hij al waarnemend burgemeester, als vervanger van Vlaams minister Hilde Crevits. “Mijn leeftijd zorgt voor een frisse kijk op de dossiers.”

De bijna voltallige familie-Audenaert kwam de officiële eedaflegging in Brugge bijwonen. Onder hen zijn ouders en schoonouders, zus Inge, petekindje Mona en nichtje Isolde. Al kregen vooral echtgenote An Segaert en hun zoontje Arthur (2) alle aandacht van de hoofdrolspeler. Er is bovendien goed nieuws, want in april 2019 komt er een broertje of zusje voor Arthur bij. Alleen maar blije gezichten dus op een speciaal moment. Hoewel Kristof Audenaert eigenlijk al waarnemend burgemeester is, legde hij nooit de eed af. “Er verandert niet zoveel voor mij, alleen is het burgemeesterschap nu officieel", tempert hij. “Het is wel fijn dat mijn familie erbij is. We gaan straks hopelijk nog samen iets eten, als de kindjes niet te moe worden (lacht).”

Sociale media

Kristof Audenaert maakt een blitzcarrière in de politiek. Hij is pas in 2006 met politiek begonnen. Al in 2011 werd Audenaert schepen in Torhout. Na het afscheid van icoon Norbert De Cuyper eind mei 2016, nam titelvoerend burgemeester Hilde Crevits over. Maar omdat zij haar mandaat van Vlaams minister niet mag combineren met het burgemeesterschap is het in de praktijk Kristof Audenaert die de verantwoordelijkheid draagt. “Ik heb mij altijd burgemeester van Torhout gevoeld", zegt hij. “Mijn leeftijd is daarbij van ondergeschikt belang. Ik denk dat het mij net een frisse blik geeft op de dossiers. Als jonge burgemeester ben ik, in vergelijking met oudere collega’s, wellicht ook meer bezig met sociale media. Dat zorgt er toch voor dat je ook voeling houdt met de jeugd en wat er leeft in je stad.”

Audenaert stond op 14 oktober als tweede op de CD&V-lijst, achter Hilde Crevits. Toch haalde hij meer dan duizend voorkeursstemmen meer. Dat is opvallend, want Crevits is de populairste politica van het land, zo bleek onlangs nog uit een peiling. “We zijn als tandem naar de kiezer getrokken en blijven ook zo werken. Hilde doet dat vanuit Brussel en ik in Torhout zelf. Vanaf januari werk ik niet meer op haar kabinet. Dat heb ik elf jaar met heel veel plezier gedaan, maar vanaf dan komt Torhout echt op de eerste plaats.”

Nieuwe markt

Uitdagingen genoeg, vindt Kristof Audenaert, die van de stadskernvernieuwing in Torhout zijn ‘dada’ heeft gemaakt. “Ik geloof in dat project, omdat het onze stad ook een nieuw gezicht en hopelijk ook een extra dynamiek zal geven. Ook de mobiliteit en de veilige alternatieven voor fietsers zijn de komende jaren van groot belang. Ik heb er veel zin in.”