Jongeman valt met skateboard 20 november 2018

Een 20-jarige man uit Torhout is zondagmiddag in de Aartrijkestraat ten val gekomen toen hij er met zijn skateboard aan het rijden was. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij de val. S.V. raakte daarbij lichtgewond en moest naar het Sint-Rembertziekenhuis worden gebracht voor verzorging. (JHM)