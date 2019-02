Jongeman staat dronken met auto op fietspad JHM

26 februari 2019

14u32 0

Een 24-jarige man uit Dentergem werd maandagmiddag even na 15 uur op een knullige manier betrapt door de politie in Torhout. De man stond met zijn auto met draaiende motor geparkeerd op het fietspad in de Noordlaan. Toen de politie passeerde probeerde J.V. zich te verstoppen voor hen maar hij kon toch aangetroffen worden. Hij legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Bovendien werd hij bestuurlijk aangehouden en in de doorgangscel gestopt om te ontnuchteren.