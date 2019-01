Jongeman ramt onder invloed gevel van woning in Torhout: huis gestut, meisje (17) lichtgewond Jelle Houwen

13 januari 2019

13u13 0 Torhout Een 20-jarige jongeman verloor vanochtend om 8.30 uur de controle over het stuur van zijn Alfa Romeo en knalde in de Kasteelstraat in Torhout tegen de gevel van een woning. Een 17-jarig meisje raakte daarbij lichtgewond. De jongeman had teveel gedronken.

Ondanks het vroege uur bleek de 20-jarige D.W. uit Torhout onder invloed rond te rijden. Of dat kwam nadat hij rechtstreeks van het uitgaan kwam, of nog teveel in zijn bloed had nadat hij al thuis was geweest, is niet duidelijk. In ieder geval reed hij om 8.30 uur in zijn Alfa Romeo om onverklaarbare reden gewoon rechtdoor in de bocht naar links in de Kasteelstraat, in het centrum van Torhout.

Het gaat om een ruime bocht die makkelijk te zien is. Hij begon op de weg te slippen om onduidelijke reden, en denderde over het voetpad. Daarna boorde zijn wagen zich tegen de gevel en de voordeur van een woning. Zowel D.W. als zijn passagier, een meisje van 17 jaar uit Aartrijke, raakten daarbij lichtgewond. Het meisje moest zelfs voor verzorging met de ambulance worden overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert.

Na het ongeval kwam de brandweer ook ter plaatse. Zij moesten de brokstukken en gelekte mazout van de weg halen en daarna ook het huis stutten. De volledige voordeur is uit zijn scharnieren gebarsten en uit de gevel zijn enkele bakstenen los. Ook twee bloembakken aan de gevel sneuvelden. Verschillende bewoners uit de straat schrokken uit hun slaap op door de hevige knal. De Alfa Romeo van D.W. is zwaar beschadigd en moest getakeld worden. D.W. speelde na zijn positieve ademtest zijn rijbewijs alvast voor 15 dagen kwijt.