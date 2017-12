Jongeman prutst aan bromfiets in huis, maar veroorzaakt brand 02u49 0

Een jongeman heeft gisterenmiddag rond 13 uur op bijzonder knullige wijze een brand veroorzaakt in zijn huis in de Zuidstraat in Torhout, vlak bij de Markt. Hij was aan het werk aan een Booster, een soort bromfiets, die hij in zijn woning had gezet. Plots schoot de Booster in brand. Het vuur sloeg over op de vloer en veroorzaakte veel rook in het huis. De jongeman belde de brandweer en duwde intussen de Booster buiten. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest de woning lange tijd verluchten. De bromfiets liep achteraan schade op. Er is ook beperkte brandschade op de vloer en rookschade in de woning. Mogelijk krijgt de onvoorzichtigheid nog een staartje voor de jongeman. Niet alleen werden verscheidene Torhoutse brandweerwagens opgeroepen - waarvan een deel wel gauw terugkeerde naar de kazerne, maar ook de politie kwam ter plaatse en moest de Zuidstraat zelfs een tijd afsluiten. (JHM)