Jongeman ontkent dat hij vrouw betastte bij de toiletten van discotheek Siebe De Voogt

25 maart 2019

15u13 0 Torhout Een 24-jarige man uit Menen staat in de Brugse rechtbank terecht voor aanranding van de eerbaarheid van een vrouw in discotheek Place2Party in Torhout. Nadien deelde T.V. nog een vuistslag uit aan een man die hem terecht wees.

De feiten speelden zich op 8 september vorig jaar af. Het slachtoffer wilde naar de toiletten gaan, toen ze werd tegengehouden door T.V. “De beklaagde trok de vrouw tegen zich aan en nam haar borst vast”, sprak de procureur maandagmorgen. “Zij kon zich gelukkig lostrekken. Een getuige zag alles gebeuren en sprak haar belager aan. Die man gaf hem een vuistslag in het gezicht, waardoor hij drie dagen arbeidsongeschikt was. Een dag later stuurde hij via Messenger een bericht naar hem. Hij vertelde dat die getuige zich niet moest moeien. Beklaagde vertelde dat als hij aan een meisje wilde komen, hij dat gewoon deed. Ik vorder een strenge straf.” T.V. kwam zich persoonlijk in de rechtbank verdedigen. “Het verhaal klopt niet”, beweerde hij. “Met die man aan wie ik een vuistslag uitdeelde, is alles opgelost. Hij heeft mij zelf verteld dat ik dat meisje nooit heb aangeraakt.” De rechtbank besliste de beklaagde, het meisje en de getuige opnieuw te laten verhoren. Op 27 mei wordt de zaak verdergezet.