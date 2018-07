Jongeman knalt met auto tegen peperdure SUV 12 juli 2018

02u40 0 Torhout In de Keibergstraat in Torhout zijn twee auto's gisterochtend zwaar beschadigd geraakt bij een ongeval.

Een jongeman van 20 jaar reed met zijn Volkswagen Polo richting zijn werk, toen hij plots moest uitwijken voor iets op de weg. K.C. knalde daardoor achteraan op een geparkeerde Mercedes GLE 250D. Zo'n SUV kost nieuw rond de 60.000 euro.





De vader van K.C. was meteen na het ongeval ter plaatse. "Mijn zoon is gelukkig ongedeerd, maar zijn Volkswagen is wel volledig vernield", vertelt de vader van de twintiger.





Brand

Na het ongeval schoot het motorblok van de VW Polo immers in brand. Met vier brandblussers van gestopte automobilisten kon het meeste vuur al gedoofd worden. De brandweer bluste daarna de rest en moest de motorkap losknippen om bij de vlammen te kunnen.





Ook de Mercedes liep zware schade op. Er zijn brandplekken achteraan de wagen en de volledige achterbumper is vernield.





Door de klap zat de Volkswagen zelfs volledig verstrengeld in de Mercedes. Pas met een takelwagen raakten beide auto's los. De Keibergstraat was meer dan een uur volledig afgesloten na het ongeval. (JHM)