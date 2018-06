Jongeman in levensgevaar na aanrijding 14 juni 2018

Een jonge fietser is gisterenochtend levensgevaarlijk gewond geraakt na een zware aanrijding in Torhout. De 22-jarige K.D. uit Oostende reed rond 8.30 uur op de fietsweg aan de Steenveldestraat toen hij plots opgeschept werd door de lichte vrachtauto bestuurd door de 36-jarige D.J. uit Torhout.





Door de klap werd de fietser de lucht in gekatapulteerd en kwam hij even verder met een smak op de rijweg terecht. De man liep daarbij levensbedreigende verwondingen op en werd overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert. Daar was hij gisteren nog steeds in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. (JHM)