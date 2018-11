Jonge ouders planten 250 bomen in Groenhove 20 november 2018

Aan de rand van het Groenhovebos in Torhout zijn 250 streekeigen bomen aangeplant. Het gaat om honderd wintereiken, vijftig winterlindes en honderd zwarte elzen. Jonge ouders hebben de boompjes stevig in de grond gezet. Nieuw is dat er geen geplastificeerde naamkaartjes meer aan de bomen worden gehangen, maar een gezamenlijk naambord in de vorm van een nestkastje. (BHT)