Jonge crossers in de leer bij 'Lange Klaas' 29 november 2018

02u22 0 Torhout Twintig jonge crossertjes volgen sinds woensdag in domein De Warande in Torhout training bij tweevoudig Belgisch kampioen veldrijden Klaas Vantornout (36). De ex-prof vindt in lesgeven een nieuwe uitdaging. "Ik leer de kinderen basistechnieken en ze pikken het razendsnel op."

De sportdienst van Torhout organiseert de vijf lessen van telkens een uurtje op woensdagnamiddag. In domein De Warande vinden de jonge wielrenners een parcours op hun maat: veel heuvels, afdalingen en modder, kortom de ideale omstandigheden voor een beginnend veldrijder. De lessen waren al bij de inschrijvingen een succes: er is zelfs een wachtlijst. "Er komt zo goed als zeker een tweede reeks", zegt Klaas Vantornout, die sinds vorige winter zijn crossfiets aan de haak heeft gehangen. Geen zwart gat voor 'Lange Klaas', die na een paar maanden vakantie de kans kreeg om lesgever te worden aan het avondonderwijs CVO. Hij geeft er vier avonden per week drie uur fietsmechaniek aan volwassen studenten. "Ik vind het superleuk. Ik leer de kinderen tussen 8 en 16 jaar, samen met lesgever Wouter Declercq, enkele basistechnieken aan. Voor de meeste kinderen is dit hun eerste kennismaking met modder en hellingen, maar ze pikken het razendsnel op. Natuurlijk wordt er wel eens gevallen, maar dat deed ik ook wel eens in mijn carrière (lacht)." (BHT)